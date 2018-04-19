جلالة يطالب بحل أزمة إقامة المهجرين الليبيين في مصر

طالب وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة، الخميس، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة بالحكومة المصرية نبيلة مكرم، بالتدخل لحل أزمة غرامة تأخير تجديد إقامة المهجرين الليبيين الموجودين في مصر.

وبحث جلالة مع مكرم في طرابلس، تطوير آفاق التعاون المشترك مع مصر، وتبادل الخبرات، وحل مشاكل الجالية الليبية في مصر، وفق إدارة التواصل بالمجلس الرئاسي.

في المقابل، أكدت مكرم استعدادها لحل مشكلة الغرامات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لحلحلة هذا الملف.

يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد فرضت غرامة تأخير تجديد الإقامة على المواطنين الليبيين المقيمين في مصر.

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