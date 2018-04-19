الكهرباء: سرقة 350 برج كهرباء في المنطقة الجنوبية

أكد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء،محمد التكوري، سرقة 350 برجا من أبراج الضغط العالي في المنطقة ما بين سبها ومحطة النهر الصناعي بالحساونة منذ عام 2017.

وأضاف التكوري للرائد، أن هذه الأبراج خاصة بمشروع تنفذه الشركة لزيادة الجهد الكهربائي في المنطقة الجنوبية، مبينا أن قيمتها تبلغ 500 مليون دينار، مشيرا إلى أن سرقة هذه الأبراج لن يؤثر في عمل منظومة النهر الصناعي.

وأوضح التكوري أن الشركة أبلغت المجلس الرئاسي والجهات الأمنية ذات العلاقة، بتعرض الأبراج الكهربائية للسرقة، إلا أنها لم تتلق ردا من هذه الجهات.

جدير بالذكر أن مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية طالب، في وقت سابق، الجميع بالتعاون لتوفير الحماية للمنشآت الكهربائية بشتى أنواعها.

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