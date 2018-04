المتوسط:

قررت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، تخصيص 360 منحة دراسية للطلبة الليبيين للدراسة بإيطاليا، وبمبلغ 900 يورو عن كل شهر خلال العام الأكاديمي 2018-2019.

ووقعت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم لليبية، الروابط التي يتم من خلالها التقديم للمنح الدراسية لإيطاليا، ولمعرفة أي معلومات عن المنح وشروطها .

The post الحكومة الإيطالية تخصص 360 منحة دراسية للطلاب الليبيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية