المتوسط:

قام فرج أبوشعالة، رئيس جامعة مصراتة، الاثنين، بزيارة لعثمان عبدالجليل، وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني.

وبحث اللقاء، استكمال الأعمال المتوقفة، وتم إعطاء الأولوية لاستكمال “مبنى العيادات الاستشارية والواقع بكلية طب وجراحة الفم والأسنان والمدرج الواقع بمركز مصراتة الطبي والمدرج الواقع الواقع بكلية العلوم.

