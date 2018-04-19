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“طفلة غات” تنتظر قرارا لإنقاذ حياتها

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تكافح مولودة خرجت لترى النور بعملية جراحية في مستشفى غات العام بعد أن مكثت في بطن والدتها 32 أسبوعا، للبقاء على قيد الحياة.

وترقد الطفلة، التي ولدت بوزن 900 غرام، في الحضانة منذ 4 أيام بحالة صحية مستقرة بحسب تصريحات مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى عائشة العزاوي، بعد أن تمكن أطباء قافلةً طبية أرسلتها وزارة الصحة بحكومة الوفاق من تعويضها عن الحليب بالأحماض الأمينية.

لكن حاجة المستشفى إلى بعض التجهيزات في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات، إلى جانب نقص إمدادات الوقود بالمنطقة، يستدعي إحالة الطفلة إلى إحدى المستشفيات الواقعة في طرابلس تحسبا لحدوث أي مضاعفات صحية، خصوصا أنها بحاجة إلى رعاية طبية مختلفة.

وناشدت العزاوي بتوفير حضانة في أحد مستشفيات طرابلس لإنقاذ حياة الطفلة، وتقديم المساعدة في نقلها عبر الإسعاف الطائر أو سيارة إسعاف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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