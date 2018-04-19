“طفلة غات” تنتظر قرارا لإنقاذ حياتها

تكافح مولودة خرجت لترى النور بعملية جراحية في مستشفى غات العام بعد أن مكثت في بطن والدتها 32 أسبوعا، للبقاء على قيد الحياة.

وترقد الطفلة، التي ولدت بوزن 900 غرام، في الحضانة منذ 4 أيام بحالة صحية مستقرة بحسب تصريحات مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى عائشة العزاوي، بعد أن تمكن أطباء قافلةً طبية أرسلتها وزارة الصحة بحكومة الوفاق من تعويضها عن الحليب بالأحماض الأمينية.

لكن حاجة المستشفى إلى بعض التجهيزات في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات، إلى جانب نقص إمدادات الوقود بالمنطقة، يستدعي إحالة الطفلة إلى إحدى المستشفيات الواقعة في طرابلس تحسبا لحدوث أي مضاعفات صحية، خصوصا أنها بحاجة إلى رعاية طبية مختلفة.

وناشدت العزاوي بتوفير حضانة في أحد مستشفيات طرابلس لإنقاذ حياة الطفلة، وتقديم المساعدة في نقلها عبر الإسعاف الطائر أو سيارة إسعاف.

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