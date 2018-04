“آمر المنشآت النفطية” يقف على الصعوبات التي تواجه سرية مرادة

عقد آمر فرع جهاز حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى والشرقية اللواء ناجي المغربي اجتماعا مع مندوب عن آمر سرية مرادة المقاتلة عقب تكلفيه بإمرة المنطقة الوسطى والشرقية.

وقدم مندوب سرية مرادة للواء ناجي المغربي – خلال اللقاء اليوم الخميس بحضور منسق الحماية والحراسة العميد عبد السلام بوشيحة –شرحا كاملا للمهام المناطة بالسرية والأعمال التي تقوم بها في منطقة حوض مرادة النفطي في سبيل حماية وحراسة وتأمين الحقول النفطية وشرح الموقف الأمني في هذه الحقول والمنطقة الصحراوية المحيطة بها.

فيما قام مندوب السرية بتوضيح المشاكل والصعوبات التي تحول دون قيام السرية بجميع مهامها على أكمل وجه بسبب قلة الإمكانيات والتجهيزات، وذلك لغياب الدعم بجميع أشكاله سواءً في الجانب المالي أو اللوجستي.

من جانبه وعد اللواء ناجي المغربي بتسخير كل الإمكانيات لدعم السرية وتوفير السيارات والأسلحة والذخائر لزيادة الكفاءة القتالية للسرية لرفع مستوى الأمن بمنطقة الحقول باعتبارها منطقة شاسعة، وعرضه لاعتداءات من عدة أطراف.

وفي ذات السياق، قام منسق الحماية والحراسة العميد عبد السلام بوشيحة بشرح طبيعة تلك المنطقة وذلك لخبرته السابقة بها ومعرفته بجميع مواقف السرية ووقوفها ضد الهجمات الإرهابية خلال الفترات السابقة.

