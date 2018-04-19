«الثني» يستقبل ممثلين عن نشطاء ساحة الكيش والنادي الأهلي بنغازي

عين ليبيا

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني في مقر إقامته بمدينة بنغازي الأربعاء عدد من النشطاء المدنيين في مدينة بنغازي والمشرفين على ساحة الكيش، إضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، وسيادة عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار.

ناقش خلال اللقاء مع الوفدين العديد من القضايا والنقاط الهامة في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية.

وأكد نشطاء ساحة الكيش دعمهم للحكومة الليبية المؤقتة بإعتبارها الحكومة الشرعية للبلاد، مثمنين دور رئيسها السيد عبد الله الثني في دعم المدينة وافتتاح وتدشين عدد من المشاريع الخدمية والأمنية في المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا