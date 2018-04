المتوسط:

اختتمت اليوم الخميس، دورة علم النفس الأمني التي أقامها معهد الخبرة القضائية والدراسات التخصصية التابع لمركز الخبرة القضائية والبحوث بوزارة العدل في الحكومة المؤقتة.

واستهدفت الدورة رجل الأمن في مدينة بنغازي من نواحي تتعلق بمهمته وسلوكه أثناء المهمة المكلف بها، وتأهيله للعمل وكيفية التعامل مع المواطن.

وتحتوي الدورة التي قدمها الخبير القضائي والمعالج النفسي السلوكي الدكتور أيمن الشاعري، كل ما يخص رجل الأمن على جميع الأصعدة النفسية والاجتماعية.

The post «الخبرة القضائية» يختتم دورة «علم النفس الأمني» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية