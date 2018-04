المتوسط:

طالب آمر منطقة الكفرة العسكرية المكلف عميد بالقاسم الأبعج كافة الأجانب المتواجدين بمنطقة الكفرة وغير المتحصلين على إجراءات إقامة المغادرة خلال أسبوع .

وأكد عميد بالقاسم الأبعج على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.

وتسلم آمر منطقة الكفرة العسكرية مهامه يوم أمس الأول بشكل رسمي خلفاً للآمر السابق اللواء المبروك الغزوي.

