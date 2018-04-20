مدينة شحات تحتضن مهرجان نسائم الربيع 2018

نظمت إدارة التعليم المبكر بوزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة يوم أمس الأربعاء مهرجان نسائم الربيع في دورته السادسة بمدينة شحات بمشاركة منتسبي رياض الأطفال من المناطق التعليمية “درنة , شحات ، سوسة ، الفائدية ، المنصورة ، البيضاء , القبه ، وردامة “

وحضر افتتاح المهرجان عضو مجلس النواب سلطنة المسماري ووكيل عام وزارة التعليم الأسبق عقوب عبد الله عقوب ومسئولي إدارات ومراكز ومكاتب الوزارة والمجلس البلدي شحات ومدير مديرية أمن شحات وأولياء أمور الأطفال.

وتخلل المهرجان تقديم عدة فقرات فنية من إبداعات الأطفال المشاركين وكذلك عروض لمنهج الأركان التعليمية والذي جسدته عدة رياض من مدينة درنة بطريقة فنية غنائية وكذلك الفلكلور الشعبي وسط أجواء سادتها الروعة والجمال.

وتم خلال الحفل توزيع شهادات التقدير من قبل إدارة التعليم المبكر على الشخصيات المساهمة في المهرجان وكذلك الجهات الداعمة له .

وأكدت مدير إدارة التعليم المبكر بالوزارة نجيبة استيتة ” ان إقامة هذا المهرجان يعتبر رسالة للتعريف بأهمية التعليم المبكر وإلزاميته

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