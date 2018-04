«السراج» يزور المعرض التشكيلي للفنان بشير حمودة

المتوسط:

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بزيارة للمعرض التشكيلي للفنان بشير حمودة الذي افتتح، اليوم الخميس، بقاعة دار الفنون بالعاصمة طرابلس.

وتجول «السراج» في المعرض الذي تضمن أعمال تشكيلية من مدارس فنية مختلفة، وتجاذب أطراف الحديث مع الفنانين حول فكرة المعرض ومتطلبات العرض وأهميته في توطيد العلاقة مع الجمهور.

كما تناول الحديث رسالة الفنان التشكيلي والعلاقة بين الفن والمجتمع ومساهمته في التوعية وربط المجتمع بالثقافة البصرية.

وتميزت العديد من اللوحات المعروضة بمهارة الايحاء والتعبير.

