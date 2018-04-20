تعرف على قصة الليبي محمد بزيك..تبنى عشرات الأطفال المرضى في أمريكا

“هو الوحيد الذي يرغب في استضافة الأطفال المرضى ذوي الحالات الحرجة..فقد استقبل في منزله 80 طفلا طيلة 20 سنة عشرات الأطفال وأعطى دروسًا حول رعاية الأطفال وكيفية التعامل مع الأطفال المرضى” ،”محمد بزيك” المواطن الليبي البالغ من العمر 63 عامًا كرس حياته في العمل على رعاية عشرات الأطفال المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة في منزله بمدينة أزوسا بلوس أنجليس الأميركية.

يقضي بزيك ،والذي تحول إلى حديث الصحافة الأمريكية ،معظم وقته حاليًا في رعاية طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام تعاني مرضًا بالمخ يجعلها طريحة الفراش، لا تسمع ولا ترى، وكل ما يريده هو أن “يشعرها أنها ليست وحيدة بالحياة”.

هاجر بزيك من ليبيا عام 1978 إلى الولايات المتحدة، ثم التقى بزوجته عام 1980 والتي كانت تعمل بدورها في رعاية الأطفال المرضى أيضًا، وحولت منزلها إلى مركز لإيواء الأطفال بالتبني.

ومنذ العام 1989 ،بدأ الزوجان في رعاية الأطفال وقررا استقبال الحالات المرضية الخاصة التي لا يرغب أي شخص آخر بالتعامل معها ،وهو اب لطفل يدعى “آدم” يبلغ من العمر 19 عاما ومصاب بمرض هشاشة العظام والتقزم، ويتحرك داخل المنزل مستخدمًا لوح تزلج صنعه والده خصيصًا له.

ويدرس آدم علوم الحاسب في كلية سيتروس، ويذهب إلى الكلية مستخدمًا كرسي متحرك كهربي، حسب ما نقلته ‘بوابة الوسط’ عن الصحيفة الامريكية.

و يقول بزيك زوجته في حديث لجريدة “لوس أنجليس تايمز” الأميركية أنها كانت “خفيفة الظل، تخاف من الحشرات والعناكب، لكنها لم تخش من الحالات المرضية للأطفال، أوإمكانية التقاطها عدوى، وأن يتسبب ذلك في وفاتها”، غير أنها توفيت عام 2014 بعد فترة قصيرة من إصابتها بعدوى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية