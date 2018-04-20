قناة ليبيا القرآن تتوقف عن البث

أعلنت قناة « ليبيا القرآن » أنها قررت وقف بثها نهائيا خلال الشهر الجاري بسبب غيب الدعم

وكانت الفناة قالت سابقا أنها تحتاج إلى دفع المستحقات الشهرية للقمر الصناعي النايل سات وهذا الأمر مكلف ويحتاج إلى تكاثف الجهود من أهل الخير والصلاح

وأضافت «يعلم الله كم جهزنا من برامج لشهر رمضان وكم كلفتنا التجهيزات الداخلية للقناةكل ذلك .. كان بمجهود وعمل ودعم من أهل القرآن ولم يبتغوا من جراء ذلك ..إلا خدمةً للقـــرآن وأهلــه »

وفي تدوينة أخرى على صفحتها بموقع الفيسبوك ، قالت إدارة القناة « يؤسفنـا جـداً ابلاغكـم بأن القنـاة خلال هذا الشهـر ستقف عن البـث نهائيـاً لعـدم وجـود الدعـم الكافي لاستمرارهُا ويعلـم الله أننـا فعلنا مابوسعنا وطرقنـا كل الأبواب لدعم القنـاة ، ولكـــن !! لا حياة ولا مجيب علما أن القناة قد فتحت بجهود بعض أهل القرآن على أن يجدوا من يكمل هذه المسيرة .. وللأســـفوالحمد لله على كل حال »

وتقدم القناة نفسها على أنها منبرٌ لكل القـــرّاء الليبييـن . . .تهدف إلى التعريف بعلماء وقراء ومقرئ ومحفظي القرآن في ليبيا وكذلك الكتاتيب والخلوات ودُور التحفيظ في بلادنا الحبيبة ليبيا، (بلـد المليـون حافـظ)

ويرى المراقبون أن إتجاه القناة لخدمة القرآن الكريم وإبتعادها عن السياسة وورفضها الدوران في فلك الأحزاب ، جعلاها لا تحظى بأي دعم من أصحاب الأجندات ، في الوقت الذي تحظى فيه قنوات الإسلام السياسي بتمويلات داخلية وخارجية مجزية

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