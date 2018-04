قبيلة القذاذفة: اجتماعات مشبوهة في سبها لإقامة إقليم مستقل

المتوسط:

أكدت قبيلة القذاذفة المجاهدة ، ” إنها كجزء من المكونات الاجتماعية المؤسسة للمجلس الأعلى لقبائل ومدن وقرى فزان، تتابع بقلق وحذر شديدين ما يحاك في الآونة الأخيرة من مؤامرات دنيئة ودسائس خبيثة للوطن الجريح ليبيا بشكل عام، وللجنوب الليبي بشكل خاص”.

وأضافت القبيلة، خلال بيان لها ،” إن المؤامرات يقف وراءها زمرة من الخونة والعملاء ممن يحاولون جاهدين إلى إحياء مشروع (بيفن/سفورزا) الهادف إلى تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم ، ووضعها تحت وصاية الدول الاستعمارية التي كانت تقف وراء ذلك المشروع”.

وأكملت القبيلة،” إن من هذه المحاولات الخبيثة ، الاجتماع المشبوه المزمع عقده يوم السبت القادم في بيت الثقافة بمدينة سبها، والذي ينسبه منظموه زيفاً للمجلس الأعلى لقبائل ومدن وقرى فزان، لإضفاء الشرعية عليه عبر انتحال الصفة الاعتبارية للمجلس الأعلى لفزان ، وفي محاولة منهم لإخفاء الهدف الحقيقي من وراء عقده ، وما يدبرونه ويسعون إلى شرعنته من خلاله وهو إقامة إقليم مستقل بذاته في الجنوب الليبي”.

وأعلنت القبيلة، رفضها القاطع لهذه المحاولات العبثية و التآمرية على الوطن والهادفة إلى المساس بوحدة أراضيه وسيادتها واستقرارها .

وأكملت القبيلة،” إنها تعي الهادف الحقيقي من هذه اللقاءات والاجتماعات المريبة ، فإنها تؤكد تصديها ووقوفها بكل قوة وحزم في وجه كل من يقف وراءها ، وتدعو أبناءها إلى عدم الانجرار وراءها والمشاركة فيها ، والوقوف ضد كل الأجندات والمخطّطات ، وتجدد ووقوفها مع جموع الشعب الليبي وتمسكه بخيار وحدة الوطن وسلامة أراضيه والحفاظ على موارده ، ودعم كل الجهود الصادقة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من أجل إنقاذ الوطن الجريح ليبيا وانتشالها من براثن المؤامرات والمخططات المحاكة ضدها وأدوات تنفيذها المأجورة بالداخل والخارج والوصول بها إلى بر الأمن والأمان”.

