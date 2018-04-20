بالصور | السراج وحرمه يزوران معرض الفنان التشكيلي بشير حمودة فى طرابلس

ليبيا- زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج المعرض التشكيلي للفنان التشكيلي بشير حمودة الذي افتتح الخميس بقاعة دار الفنون بالعاصمة طرابلس.

وفى الوقت الذي يشهد فيه شرق طرابلس توتر أمني أدى الى إعطاب إحدى طائرات الخطوط الليبية بمطار معيتيقة وخروجها عن الخدمة ، تجول السراج رفقة حرمه نادية رفعت في المعرض الذي تضمن اعمال تشكيلية من مدارس فنية مختلفة، وتجاذب أطراف الحديث مع الفنانيين المشاركين .

وبحسب إيجاز صحفي تلقته المرصد من مكتبه الاعلامي ، فقد ناقش السراج الفنانين حول فكرة المعرض ومتطلبات العرض واهميته في توطيد العلاقة مع الجمهور .

،كما تناول الحديث رسالة الفنان التشكيلي والعلاقة بين الفن والمجتمع ومساهمته في التوعية وربط المجتمع بالثقافة البصرية.

وأشاد مكتب السراج الاعلامي بالمعروضات وقال أنها تميزت بوافر المهارة والايحاء والتعبير وفقاً لنص ذات الايجاز .

المرصد – متابعات

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