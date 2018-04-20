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إثيوبيا تنجح في إعادة ١٠ مواطنين إثيوبيين من ليبيا

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكدت السفارة الإثيوبية بالقاهرة، إنها نجحت  بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، في إعادة 10 مواطنين إثيوبيين من ليبيا.

وأوضحت السفارة، إن هؤلاء المواطنين قد تم إعادتهم يوم الأربعاء الماضي، وأضافت السفارة، ” أنه حتى الآن قامت والمنظمة الدولية للهجرة بإعادة 65 مواطناً إثيوبيًا من ليبيا”.

وشددت السفارة الأثيوبية بالقاهرة على  أنها سوف تستمر في بذل الجهد من أجل إعادة مواطنيها من الأراضي الليبية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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