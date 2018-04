المتوسط:

أكدت السفارة الإثيوبية بالقاهرة، إنها نجحت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، في إعادة 10 مواطنين إثيوبيين من ليبيا.

وأوضحت السفارة، إن هؤلاء المواطنين قد تم إعادتهم يوم الأربعاء الماضي، وأضافت السفارة، ” أنه حتى الآن قامت والمنظمة الدولية للهجرة بإعادة 65 مواطناً إثيوبيًا من ليبيا”.

وشددت السفارة الأثيوبية بالقاهرة على أنها سوف تستمر في بذل الجهد من أجل إعادة مواطنيها من الأراضي الليبية.

The post إثيوبيا تنجح في إعادة ١٠ مواطنين إثيوبيين من ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية