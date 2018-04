المتوسط:

كشفت الشركة العامة للكهرباء،” إن هناك350 برج بالكامل من الأبراج الحاملة لخطوط الضغط العالي جهد «400 ك.ف» بالمنطقة الجنوبية تعرضوا للتدمير”.

وأضافت الشركة،” إن هذه الأبراج تم تدميرها بشكل كامل حيث بلغ تكلفتها 50 مليون دينار بمنطقة محطتي النهر وسبها”.

وأكملت الشركة، ” إن جميع الأبراج تم تدمريها باستثناء 150 برجا من أصل 450 برجا “.

