أعلن مراقب اقتصاد بنغازي جمعة الرقاص، توزيع الدفعة الأولى من مخصصات الدقيق إلى المخابز العاملة داخل مدينة بنغازي وضواحيها .

وأوضح الرقاص، أنه تم توزيع 20800 كيس دقيق على عدد من المخابز بالمدينة، مطالبا الجهات الضبطية من الحرس البلدي متابعة سير عمل المخابز.

ودعا الرقاص، أئمة المساجد توعية الناس وأصحاب المخابز بفتح مخابزهم والمحافظة علي مخصصات المواطن وعدم بيعها .

