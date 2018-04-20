خلاف مصري إماراتي على وريث حفتر.. من يقود “الكرامة”؟

محللون سياسيون: لا توجد رؤية محددة تجمع شتات معسكر الكرامة في ظل غياب حفتر وخروجه من المشهد- أ ف ب

تتسارع وتيرة الأحداث في شرق ليبيا منذ غياب اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن المشهد السياسي، حيث كان أخر ظهور له في نهاية آذار/ مارس الماضي، قبل إصابته بجلطة دماغية دخل بعدها إلى مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان آخر هذه التطورات تعرض رئيس أركان عملية الكرامة عبد الرزاق الناظوري لمحاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه في منطقة سيدي خليفة شرق بنغازي أمس الأربعاء.

وفي السياق ذاته سافر الأربعاء إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على أن يعقد اليوم الخميس مشاورات، مع مسؤولين إماراتيين بشأن بديل حفتر.

وترفض مصر والإمارات تولي الناظوري منصب قائد عام جيش عملية الكرامة في شرق ليبيا، داعمة في الوقت عينه آمر غرفة عمليات الكرامة عبد السلام الحاسي، على أن يتولى أحد أبناء -المرجح خالد- كنائب له في مرحلة أولى.

محاولة تصفية

وقال المحلل السياسي الليبي صلاح الشلوي، إن محاولة اغتيال الناظوري في مدينة بنغازي، تأتي في سياق تصفية الخصوم غير المرغوب فيهم مصريا وإماراتيا، حيث تسعى الدولتان إلى تنصيب أحد الشخصيات المقربة من عائلة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتوقع الشلوي في تصريحات لـ “عربي21″، مشهدا متخبطا على الصعيدين السياسي والأمني في شرق ليبيا، وعدم وجود رؤية محددة تجمع شتات معسكر الكرامة، في ظل غياب حفتر وخروجه من المشهد.

وأضاف المحلل السياسي، أن كتلة شرق ليبيا التي التفت حول عملية الكرامة منذ أربع سنوات، ستفقد أحد أهم أوراقها للمناورة ورفض اتفاق الصخيرات السياسي، خاصة المادة الثامنة التي منعت وصول حفتر إلى منصب عسكري رفيع، إلا بإجماع أعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق.

خلاف إماراتي مصري

من جانبه يرى مدير مركز اسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي، أن بوادر خلاف مصري إماراتي بدأ يطفو على السطح بشأن من يتولى خلافة حفتر، الذي لن يكون قادرا على ممارسة مهامه في حال استمراره حيا.

واستدل الراجحي، في تصريحاته لـ “عربي21 ” باستدعاء أبو ظبي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لبحث ملف بديل حفتر، قائلا: “كان من الأولى تناول هذا الموضوع في القاهرة، حيث أن الأخيرة ترفض على ما يبدو تصدر أولاد حفتر وعون الفرجاني لقيادة عملية الكرامة”.

وخلص مدير مركز اسطرلاب إلى أن من يرجح كفة بديل حفتر، هو رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي يستطيع حشد القبائل حول من يتولى قيادة جيش شرق ليبيا، بدعم مصري، مؤكدا أنه حتى قبل مرض حفتر، فإن توجه الأخير كان نحو استبعاد رئيس أركانه عبد الرزاق الناظوري وتقريب عون الفرجاني.

وذكر الراجحي أن حفتر أنشأ هيئة القضاء والسيطرة، تحت إمرة ابن عمه عون الفرجاني للهيمنة على الأموال، وتقليص دور الناظوري كرئيس للأركان، المدعوم من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ورجح مدير المركز، خروج المصريين من أزمة معسكر شرق ليبيا فيما بعد حفتر، بمرشح لهم يضمن مصالحهم، كونهم الأقرب والأكثر فهما للملف الليبي من أبو ظبي، الذي كان دورها محصورا في تزويد حفتر وقواته بالأموال والسلاح.

غموض

وتعلقيا على غياب حفتر عن إدراة شرق ليبيا، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، إن ذلك يضرب بكل فرضيات وجود مؤسسة عسكرية متماسكة بقيادة عملية الكرامة، بل هو تحالف مجموعات قبلية وعقائدية ومليشيات، ما يفرقها أكثر مما يجمعها.

وأيد بوشاح في تصريحات لـ “عربي21” وجهة النظر القائلة إن الصراع في شرق ليبيا بعد خروج قائد عملية الكرامة إما بالموت أو المرض المقعد عن ممارسة المهام بشكل طبيعي، سيكون هو العنوان البارز بين قادة مختلفين حول تركة حفتر المريض.

وانتهى عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بشأن تحسن حالة حفتر الصحية، يأتي في سياق ترتيب ما بعد حفتر، كون الحلفاء الإقليميين مرتبكون حاليا في من يحل بديلا لحفتر، ومنحهم وقتا كافيا لوضع السيناريوهات الجديدة.

المصدر/ عربي 21