وصول شحنة من دعامات القلب لمركز طبرق الطبي‎

تمكنت إدارة مركز طبرق الطبي من توريد كمية من الدعامات القلبية لقسم القسطرة القلبية ،و أكد مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي فى تصريح لـــ ” بوابة أفريقيا الإخبارية ” ،بان المركز قام بتوريد عدد “61 ” دعامه من حساب المركز ومن المبلغ المخصص لقسم القسطره القلبية بمركز طبرق الطبي.

وأضاف الجالي في تصريحه بأن “قيمة الدعامة “، تعتبر مبلغا كبيراً بالنسبة للمواطن في توفير مثل هذه الدعامات في ظل نقص السيولة النقدية وغلاء الأسعار، فمركز طبرق الطبي وفر علي المواطن معاناة السفر و دفع الأموال الكبيرة خارج الوطن” وفق تعبيره.

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