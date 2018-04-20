المتوسط

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور على المصيلحى ، أنه تم إعداد خطة لإنشاء مناطق لوجستية فى عدة محاول منها مناطق لوجستية حدودية مثل المناطق بين ليبيا والسودان .

وأضاف المصيلحي ،” إن المناطق اللوجستية تضمن أسواق تجارية جملة وسلاسل تجارية كبرى ومناطق للتخزين خاصة وان سوق التجارة الداخلية غير منظم فى مصر”.

وأوضح المصيلحي،” لا بيع للأراضي الخاصة بإنشاء مناطق لوجستية لأنه قرار سيادي وتطرح بحق الانتفاع”.

The post وزير التموين المصري يعلن عن خطة إنشاء مناطق لوجستية بين ليبيا والسودان appeared first on صحيفة المتوسط.

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