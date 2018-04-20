إصابة مطار بالعاصمة الليبية بصواريخ وإلحاق أضرارا بطائرة ركاب

وقال متحدث من قوة الردع الخاصة “إن صاروخا أصاب طائرة إيرباص 320 في حين أصابت صواريخ أخرى صالة الوصول بمطار معيتيقة حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) لكن أحدا لم يصب”، حسبما نقلت رويترز، فيما أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تلفيات بالمدرج وثقوبا في جناح وهيكل الطائرة.

وقالت قوة الردع الأمنية التي تدير المطار وتتبع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إن الصواريخ أطلقها موالون لزعيم جماعة مسلحة يعرف باسم بشير “البقرة”، وهي جماعة خاضت معها اشتباكات من قبل وتتهمها بقصف معيتيقة بين الحين والآخر تحت جنح الظلام.

يذكر أن جماعات مسلحة تسيطر على العاصمة طرابلس منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي.

وتشن الجماعات المسلحة التي تتقاتل من أجل السيطرة والنفوذ هجمات متكررة على مراكز النقل في طرابلس، وهو ما يقوض جهود الحكومة لإقناع البعثات الدبلوماسية بالعودة إلى العاصمة.