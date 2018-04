بعث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى محمد الطاهر سيالة برقية تعزية بمناسبة رحيل وينى ماندلا زوجة ورفيقة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

وأعرب «سيالة» عن تعازيه لشعب جنوب أفريقيا الصديق ولكل الأصدقاء والمناصرين للمناضل نيلسون مانديلا والمعارضين للتمييز العنصرى.

