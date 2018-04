سفارة ليبيا بجنوب أفريقيا تشارك حفل تأبين زوجة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا

المتوسط:

شاركت السفارة الليبية بجمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في حفل التأبين الرسمى للراحلة وينى ماندلا زوجة ورفيقة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، التي وافتها المنية، الاثنين الماضي، عن عمر يناهز 81 عاما.

وذكر زودوا زوان مساعدها الشخصي أن ويني ماديكيزيلا مانديلا توفيت في مستشفى جوهانسبورغ وسط أحبابها، وذلك بعد أن كانت قد تم نقلها لتلقي حصة علاجية عادية، حسب ما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقد نفذت السفارة الليبية بالعاصمة بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا تعليمات الوزير محمد سيالة بضرورة زيارة زوجة الزعيم نيلسون مانديلا للاطمئنان عليها بالمستشفى لتلقى العلاج آنذاك قبل وفاتها.

وشارك الآلاف من مواطني جنوب أفريقيا في تأبين ويني مانديلا، الزوجة السابقة للزعيم الراحل نلسون مانديلا، في بلدة سويتو التي كانت في واجهة النضال ضد نظام الفصل العنصري في البلاد.

واحتشد المشاركون، الذين ارتدى كثير منهم أزياء باللونين الأخضر والأصفر المميزين لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، داخل ملعب لكرة القدم حيث انهمكوا في الرقص والغناء.

وتشهد العلاقات الليبية الجنوب افريقية بالتميز والاستراتيجية والتاريخية كونها علاقات راسخة وقوية مستمدة من المواقف الداعمة المتبادلة بين البلدين والشعبين الصديقين فى الوقت الراهن وعلى مر العقود الماضية.

