فرنسا تدين محاولة اغتيال «الناظوري» وتطالب بسرعة محاكمة المتهمين

أعربت دولة فرنسا عن إدانتها لمحاولة اغتيال رئيس أركان الجيش الوطنى الليبى الفريق عبد الرازق الناظوري، فى هجوم أودى بحياة أحد رجاله.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان لها، أن باريس تضم صوتها لبعثة الأمم المتحدة فى ليبيا (مانول)؛ للمطالبة بمحاكمة المتهمين على وجه السرعة وتعرب عن تعازيها لأسرة القتيل.

كما تعرب عن دعمها لوساطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، من أجل الوصول سريعًا إلى حل سياسى شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد كل المؤسسات.

وكان رئيس أركان “الجيش الوطنى الليبي”، قد نجا، أمس الأربعاء، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة انفجرت عند مرور موكبه فى بنغازى ثانى كبرى مدن البلاد.

يذكر أن الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر تمكن فى العام 2017 من الحاق الهزيمة بالجماعات الإرهابية التى استولت على بنغازى عام 2014، بعد ثلاث سنوات من المعارك الدامية.

