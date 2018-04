المتوسط:

تمكنت الكتيبة 116 مشاة آلى، وسرية الاستطلاع الصحراوي التابعة لها، بالمنطقة الجنوبية البوانيس، من إلقاء القبض على مجموعة إرهابيين حاولوا الاقتراب من قاعدة تمنهنت الجوية لاستهدافها فجر اليوم الجمعة.

وذلك حسبما أعلنت الكتيبة 116 مشاة ألي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك اليوم الجمعة.

