جلالة يبحث مع رئيس جامعة الأزهر إعفاء الطلبة الليبيين من الرسوم الجامعية

ناقش وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلاله، مع رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي، تنفيذ إعفاء الطلبة الليبيين في مختلف المؤسسات التعليمية الأزهرية الأساسية والجامعية والعليا من دفع من الرسوم السنوية.

وتم خلال اللقاء، تكريم رئيس الجامعة من قبل وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلاله، تقديراً على تعاون جامعة الأزهر مع الطلبة الليبيين.

من جهته رحب رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي بهذه الزيارة، وما يقدمه جلالة، من جهود لأجل رفع المعاناة عن المهجرين والوقوف على أوضاعهم الإنسانية والمعيشية.

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