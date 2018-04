متحدث الرئاسة المصرية: ربط كهربائي مع ليبيا ضمن خطة قومية لتطوير منظومة الطاقة

المتوسط:

استعرض السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ملامح الخطة القومية لتطوير منظومة الكهرباء، موضحا أن ربط الكهرباء يتم بين مصر وعدد من دول الجوار بينها الدولة الليبية، لتحقيق المزيد من مد جسور التنمية والتعاون مع دول الجوار وحسن الإدارة.

وقال السفير راضي في مداخلة هاتفية لبرنامج “غرفة الأخبار” عبر الفضائية المصرية “إكسترا نيوز” خلال الساعات الماضية، إن الخطة القومية تتضمن عملية إحلال وتجديد لجميع مكونات منظومة الكهرباء في مصر.

وأشار السفير إلى أنه ستكون هناك إضافة كبيرة في الكهرباء من خلال افتتاح ثلاث محطات جديدة الأشهر المقبلة “مايو ويونيو ويوليو”، بهدف توفير طاقة كهربائية للأجيال المقبلة، فضلا عن توفير الطاقة اللازمة لعجلة التنمية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن ربط الكهرباء يتم مع عدد من دول الجوار بين مصر والسودان وليبيا والأردن والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى الجوانب الإيجابية من موضوع الربط الكهربائي مع الدول العربية والأفريقية لتحقيق المزيد من مد جسور التنمية والتعاون مع دول الجوار وحسن الإدارة.

