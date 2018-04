«آنكا التركية» تستأنف أعمالها بمحطة أوبارى الغازية

المتوسط:

رحبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، باستئناف المهندسين التابعين لشركة آنكا التركية المنفذة لمحطة أوباري أعمالهم في المحطة.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الجمعة، إنها تتابع الأوضاع الصعبة التي يشهدها الجنوب، من بينها انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، إضافة إلى انعدام السيولة النقدية في المصارف والوقود، إلى جانب العبث بأبراج اتصالات شركة ليبيانا والمدار وسرقة محولاتها.

وتابعت المنظمة:« تبارك المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عودة المهندسين التابعين لشركة آنكا التركية المنفذة لمحطة اوباري الغازية، عبر مطار اوباري رفقة عميد بلدية اوباري ، ثم الي موقع العمل لتشغيل المحطة، كما تأمل المنظمة اهتمام الحكومات بتقديم الخدمات الضرورية لكل مدن الجنوب، لأن الأوضاع قابلة للانفجار والفوضي في أقرب الأوقات».

