استقرار تشهده بلدية العمامرة والقبض على مجموعة من المجرمين

أعلنت وزارة الداخلية عودة الهدوء والاستقرار إلى بلدية العمامرة بعد أن شهدت أعمال شغب لم تذكر تفاصيلها.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية نقلاً عن مديرية أمن الجفارة، أنه تم إلقاء القبض على مجموعة من المجرمين بالتعاون مع اللواء الرابع والسرية 55 التابعتان للمنطقة الغربية العسكرية، مؤكدا أنه سيتم ملاحقة بقية الخارجين عن القانون وضبطهم في أقرب وقت ممكن.

ودعت وزارة الداخلية كافة أهالي المنطقة والمناطق المجاورة إلى التبليغ عن أي خرق أمني من شأنه أن يهدد أمن واستقرار البلدية والمناطق المحيطة بها.

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