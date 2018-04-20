الأعلى لقبائل ومدن الجنوب يحذر من تحركات مريبة

حذر المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، من تحركات مريبة ومشبوهة في المنطقة وفي مدينة سبها من أجل تقويض أعمال وجهود لجان فض النزاع، وتقويض بناء الهدنة، من خلال عقد لقاءات تنتحل اسم المجلس وصفته القانونية والاعتبارية.

وأوضح المجلس في بيان أصدره وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، أن هذه التحركات المريبة تهدف إلى تشتيت الجهود المبذولة، وإرباك المشهد الاجتماعي، وتشتيت دعوات رص الصفوف ووحدة الصف، وزرع بدرة الانفصال بالدعوة إلى الإعلان عن جسم انفصالي، واستثماري، لفزان تقوده مجموعة برغماتية حالمة بحكم فزان وليبيا والسيطرة عليهما.

وأكد المجلس في بيانه، رفضه التام لأي اجتماع يؤطر للانفصال وإعلان أجسام سياسية أو اجتماعية باسم فزان، تزيد من تشتيته وتستخف بعقول وعاطفة أهله، وتستخدمه لذر أرباح ومكاسب مادية خاصة وضيقة، محذرا في الوقت ذاته من انتحال صفة المجلس واسمه والزج به في أي محفل أو لقاء داخل أو خارج ليبيا.

ودعا المجلس كل أبناء فزان لوحدة الصف والوقوف ضد أجندات العبث وإطالة عمر الأزمة في الوطن, والتنازل من أجل الوطن وتناسي الأحقاد والكراهية من أجل هذه الأرض، مطالبا جميع المجالس الاجتماعية للتواجد والانعقاد الدائم من مواجهة هذا المد الانفصالي وتعريته.

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