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عيادة قاريونس تعود لخدمة أهالي بنغازي  

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية بنغازي عن انتهاء عمليات الصيانة التي كانت تُجرى على عيادة قاريونس الطبية.

وأشرف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي على مراحل عمليات الصيانة التي استهدفت العيادة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشارت البلدية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن صيانة العيادة الطبية تأتي ضمن برنامج البلدية الذي تطمح من خلالها إلى إعادة بناء المرافق والمناطق المتضررة من الحرب داخل مدينة بنغازي.

ويذكر أن عيادة قاريونس تحتوي العديد من الأقسام بينها قسم طب الأطفال، والطب النفسي، وكذلك المختبرات الطبية الأساسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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