رئيس الشرطة القضائية يعقد اجتماعا لبحث التعاون مع المنظمات الحقوقية

عقد رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد محمود أبوحميدة اجتماعاً مع رؤساء فروع، الزاوية، الجبل الغربي ، طرابلس ، الخمس ومدير ادارة العلاقات العامة بالجهاز، للتأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين الفروع وإدارة الجهاز.

وأكد «أبو حميدة»، خلال الاجتماع، على السعي لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الإدارات المختلفة التابعة للجهاز أثناء تأدية العمل، التي تشمل حركة النيابات من والي مقار المحاكم والنيابات وتأمين النزلاء واحتياجات المؤسسات والأعضاء .

وأضاف أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة القادمة توزيع الزِّي الصيفي للأعضاء العاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ومقار المحاكم والنيابات ومن في حكمهم من الأعمال الميدانية.

وأشار إلى سعي الجهاز لفتح آفاق جديدة للتعاون مع جميع المنظمات الانسانية والحقوقية تعاونا بناء هادفا لتحري المصداقية والشفافية في نشر التقارير الدورية أو السنوية عن جميع مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

استعراض رئيس جهاز الشرطة القضائية في ختام الاجتماع خطة العمل المستقبلية للجهاز لوضعها حيّز التنفيد مما يسهل عملية التواصل بين جميع الفروع وإدارة الجهاز لأداء العمل على الوجه المطلوب.

