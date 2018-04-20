مؤتمر دولي بطربلس حول حماية الآثار أتناء وبعد الحروب

بمناسبة اليوم العالمي للمواقع الاثرية ينظم مركز القانون الدولي الانساني المؤتمر الدوليا الاول بعنوان “حماية الاثار والمباني التاريخية اتناء وبعد النزاعات المسلحة” يومي 25 – 26 ابريل الجاري بقاعة عمر المختار للمؤتمرات بمعرض طرابلس الدولي

ويشارك في هذه المؤتمر نخبة كبيرة من الاسماء المهتمين بالاثار

و يهدف المؤتمر الي تسليط الضوء علي الانتهاكات التي تتعرض لها الاثار والمباني التاريخية اتناء الحرب وايضا نشر الوعي القانوني بين ابناء المجتمع فيما يتعلق بحماية الاثار وكذلك تحفيز المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية للقيام بدورها في مجال حماية هذه الاثار والمباني التاريخية وتنبيه السلطات العليا في الدولة باهمية اعطاء الاولوية للحماية والحفاظ عليها.

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