لماذا إستقال وكيل وزارة التعليم بالمؤقتة من منصبه ؟

أفاد مصدر مطلع من داخل وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة بمدينة البيضاء لبوابة افريقيا الاخبارية أنه وكيل عام وزارة التعليم الدكتور “سالم بوالحاسية” تقدم بطلب إستقالته من منصبه.

وأشار المصدر بأن طلب الإستقالة جاء على خلفية إعتراض الوكيل عن قرار وزير التعليم المكلف مؤخرآ من قبل مجلس النواب الدكتور “فوزي الزوي” بإرجاع عميد “جامعة بنغازي” الدكتور “مرعي المغربي” إلى العمل ، وذلك بعد أن تم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق في مارس الماضي من قبل وكيل وزارة التعليم على خلفية شبهة مالية..

يذكر أن “بوالحاسية: قد تم تكليفه سابقآ وكيل عام لوزارة التعليم من قبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني.

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