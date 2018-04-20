ليبيا.. بيوت الحفر: استجابة معمارية لطبيعة قاسية

بيوت الحفر المقامة تحت الأرض هي العمارة المحلية لسكان منطقة غريان الليبية، لجأ المعماري الليبي القديم لحفر البيوت تحت الأرض بسبب المناخ القاسي للمنطقة، حيث الطقس بارد جدا في الشتاء حار جدا في الصيف، وبذلك وفر الحماية والعزل الحراري للبيت على مدار العام. يمكن لكل منزل استضافة ما يصل إلى ثماني عائلات تنحدر من جد واحد. أحد النماذج التي لا تزال موجودة في حالة مثالية هو منزل عائلة العربي بلحاج الذي حوله إلى معلم سياحي ويعود إلى 1666 م.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
وزير في حكومة «السراج» يعد بمساعدة المهجرين ماديا وصحيا
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
إنقاذ أكثر من 100 مهاجر شمال زوارة
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
«سلامة» يشكر تونس على دعمها لـ «البعثة» في ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
عميد امساعد يكشف تفاصيل محاولة اغتياله
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك