ليبيا.. بيوت الحفر: استجابة معمارية لطبيعة قاسية

بيوت الحفر المقامة تحت الأرض هي العمارة المحلية لسكان منطقة غريان الليبية، لجأ المعماري الليبي القديم لحفر البيوت تحت الأرض بسبب المناخ القاسي للمنطقة، حيث الطقس بارد جدا في الشتاء حار جدا في الصيف، وبذلك وفر الحماية والعزل الحراري للبيت على مدار العام. يمكن لكل منزل استضافة ما يصل إلى ثماني عائلات تنحدر من جد واحد. أحد النماذج التي لا تزال موجودة في حالة مثالية هو منزل عائلة العربي بلحاج الذي حوله إلى معلم سياحي ويعود إلى 1666 م.

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