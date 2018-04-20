ايقاف السنوسي صالح عن العمل

علم مراسل “بوابة افريقيا الإخباية” بالجفرة من مصادر مطلعة بأن السنوسي صالح رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء عن منطقة الجنوب بالحكومة المؤقتة قد تم ايقافه عن العمل.

وأضافت ذات المصادر بأنه “من المتوقع أن يتم استبداله بشخص اخر في وقت قريب”

يذكر ان عميد بلدية الجفرة وعددا من اعضاء المجلس البلدي وجهوا انتقادات لاذعة للمعني في وقت سابق بسبب ماقالوا أنّه “عدم تواصله وتشكيكه في عمداء بلديات الجنوب بشكل عام واتخاذ القرارات بشكل فردي” حسب قولهم .

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