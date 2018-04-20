شركة الكهرباء تعلن وجود فائض إحتياطي يقدر بـ 150 ميجاوات اليوم الجمعة

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية أنه لا يوجد ساعات طرح الأحمال اليوم الجمعة الموافق 20 أبريل 2018 في العاصمة طرابلس.

شركة الكهرباء كشفت على أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بـ 4350 ميجاوات وأن الإستهلاك المتوقع 4200 ميجاوات، مبينةً وجود عجز متوقع يقدر بـ150ميجاوات.

ولفتت الشركة العامة للكهرباء في النشرة التي تلقت المرصد نسخة منها إلى وجود فائض إحتياطي يقدر بحوالي 150 ميجاوات.

ويأتي هذا الاستقرار للتيار الكهربائي مجدداً بعد شهر من تذبذب الخدمة رافقت شهر مارس الماضي.

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