المغربي يلتقي مندوبا من سرية مرادة المقاتلة

التقى آمر جهاز حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى والشرقية، اللواء ناجي المغربي، مع مندوب عن آمر سرية مرادة المقاتلة، بحضور منسق الحماية والحراسة العميد عبدالسلام بوشيحة، لبحث خطة عمل السرية خلال الفترة القادمة.

وكشف مصدر من المكتب الإعلامي للسرية، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن مندوب السرية نقل خلال اللقاء الذي جرى الأيام الماضية، تهنئة آمر السرية وجميع منتسبيها، لللواء ناجي المغربي بعد تكلفيه بأمرة المنطقة الوسطى والشرقية، متمنين له التوفيق والسداد للقيام بالمهام الموكلة إليه خصوصا في هذا الوقت الصعب.

وأضاف المصدر، أنه تم خلال اللقاء، توضيح المهام المناطة بالسرية والأعمال التي تقوم بها في منطقة حوض مرادة النفطي في سبيل حماية وحراسة وتأمين الحقول النفطية الواقعة، وشرح الموقف الأمني في هذه الحقول والمنطقة الصحراوية المحيطة بها كما تم توضيح المشاكل والصعوبات التي تحول دون قيام السرية بجميع مهامها على أكمل وجه بسبب قلة الإمكانيات والتجهيزات، وذلك لغياب الدعم بجميع أشكاله سواء في الجانب المالي أو اللوجستي، حيث وعد المغربي بتسخير كافة الإمكانيات لدعم السرية وتوفير السيارات والأسلحة والذخائر لزيادة الكفاءة القتالية للسرية لرفع مستوى الأمن بمنطقة الحقول باعتبارها منطقة شاسعة وعرضة لاعتداءات من عدة أطراف.

وفي نهاية الاجتماع أثنى المغربي على دور سرية مرادة وما تقوم به من أعمال وقدرتها على حماية الحقول النفطية رغم قلة الإمكانيات ووعد بزيارة السرية خلال الأيام القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية