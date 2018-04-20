مطالبات للنائب العام بفتح تحقيق فى الهجمات المتكررة على مطار معيتيقة

ليبيا – أدانت مصلحة الطيران المدني بمدينة بنغازي ،اعتداءالجماعات المسلحة الخارجة عن القانون على مطار معيتيقة الدولى الذي أدى إلى إصابة الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية وبعض مرافق المطار.

مصلحة الطيران أشارت في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” الخميس أن مثل هذه التصرفات تعرض السلامة العامة للخطر.

وطالبت المصلحة مكتب النائب العام بضرورة فتح تحقيق شامل وجاد في حالات الهجوم المتكرر على مطار معيتقية بطرابلس وتعريض أمن وسلامة وحياة المدنيين المسافرين والمقيمين بمحيط المطار للخطر وزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة أعمال العنف، والعمل على تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة للعدالة ومحاسبتهم .

المرصد – متابعات

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