المتحدث باسم شورى درنة: نريد الصلح والمصالحة

أكد محمد المنصوري المتحدث الرسمي باسم مجلس شورى مجاهدي درنة وأحد أذرع تنظيم القاعدة والمصنف على قوائم الإرهاب، ” إن ميلشيات الكرامة -على حد وصفه -حاولت أن تُفشل انتصاراتهم على عناصر داعش، وميليشيات الكرامة – قوات الجيش الوطني -لم تحاصر المدينة وقت تواجد عناصر تنظيم الدولة بها مثلما قال مشيرهم الميت خليفة حفتر “، على حد قوله.

وأكمل المنصوري، خلال استضافته عبر سكايب مع قناة النبأ الفضائية والتي تبث من العاصمة التركية إسطنبول والمملوكة لعبد الحكيم بلحاج المصنف على قوائم الإرهاب، ” إن ميليشيات الكرامة تُفشل مساعينا للصلح، واليوم نرى ” حفتر “في عداد الموت ومصيره مجهول، وقيادات ميليشيات الكرامة تعيش في فوضى تتصارع فيما بينها لخلافة حفتر”-بحسب قوله.

وأكمل المنصوري،” بعد أن زال شر ” حفتر”، استقبلت مدينة درنة وفد من قبيلة العواكلة وابدى هذا الوفد استعداده للصلح والمصالحة “.

