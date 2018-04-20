زاخاروفا : لا بديل عن المفاوضات في ليبيا لاستعادة وحدة البلاد

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الوضع في ليبيا لا يزال معقدا، والعملية السياسية في البلاد لا تزال تتعرقل، بالرغم من الجهود المبذولة تحت الرعاية الأممية في سبيل إطلاق الحوار الليبي الليبي الشامل.

وأعربت زاخاروفا، في تصريحات صحفية أمس، عن قناعة موسكو بأنه لا بديل عن المفاوضات في ليبيا، مشددة على ضرورة أن يواصل الليبيون التفاوض في ظل روح الانفتاح والتوصل إلى حل وسط، كسبيل وحيد لتحقيق أهم هدف، وهو استعادة وحدة البلاد، مع مراعاة مصالح جميع القوى السياسية المحلية، وتهيئة الظروف للتنمية المستدامة.”

كما أوضحت أن بلادها كانت ولا تزال تدعم المساعي الدولية الرامية إلى وضع حد للحرب، وإطلاق الحوار الوطني الشامل في ليبيا.

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