العليا للانتخابات وكلية الإعلام يعقدان اجتماعهما التحضيري الأول بطرابلس

طرابلس-العنوان

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس أمس الخميس اجتماعهما التحضيري الأول بمقر الإدارة العامة للمفوضية لبحث سبل التعاون بين الطرفين وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية الأكاديمية كشريك فاعل في الاستحقاقات المقبلة.

وبحسب المفوضية ثمن المدير العام سعيد القصبي دور كلية الفنون والإعلام بخبراتها الأكاديمية ومواردها التقنية، في بناء الوعي الانتخابي، معرباً عن ترحيبه بأي مقترحات من شأنها أن تؤسس لشراكة فاعلة تخدم مسار الاستقرار وبناء الدولة.

وأوضحت مسؤولة ملف التواصل مع الكلية عائشة ثبوت، أن الاجتماع يهدف لعرض مجموعة الأفكار العملية ليتم بناء خطة استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تخريج أجيال من الإعلاميين لديهم المعرفة التراكمية والخبرة العملية الكافية للتعامل مع الموضوعات الانتخابية، إضافة إلى خطة عمل قصيرة المدى، للرفع من مستوى مشاركة الطلاب في أي استحقاق انتخابي مقبل.

ومن جانبه استعرض عميد الكلية الدكتور عبد الكريم كندير، رؤية الكلية في دعم العملية الانتخابية وكيفية تعزيزها بما يخلق مناخاً إيجابياً نحو المشاركة، مؤكداً أن المرحلة تستوجب من الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن والأجيال القادمة.

وأوضح رئيس المختبر الإعلامي بالكلية الدكتور، خالد غلام، أن المختبر سيوفر برامج التدريب الصحفي والإذاعي والمرئي للطلاب في المجال الانتخابي، واستعراض آليات ومنهجيات التدريب التي يقدمها لكوادر الإعلاميين.

وشارك في الاجتماع من جانب المفوضية جمال أبوقرين، والدكتورة راضية المعداني، وعن جانب كلية الفنون والإعلام الدكتور النعمي السايح، والدكتور رمزي أبوكتف، وزيزيت عضو فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي في ليبيا، بعرض مقترحات تخدم خطة العمل والتواصل بين الطرفين.

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