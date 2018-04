المتوسط:

أفادت بلدية طرابلس المركز، بأنّه تمَّ تفعيل مشروع صيانة الحفريات والهبوطات، الذي تمَّ تجميده السنة الماضية بسبب عدم توفر مادة البيتومين.

وأشارت «بلدية طرابلس»، خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ بداية هذه الأعمال كان في شارع عمر المختار وشارع المعري.

ولفتت البلدية، إلى أنّه سيتم مباشرة العمل في منطقة الظهرة هذا الأسبوع، على أمل أن يستمر العمل ليغطي معظم مناطق ومحلات بلدية طرابلس المركز.

The post «بلدية طرابلس» تُفعل مشروع صيانة الحفريات والهبوطات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية