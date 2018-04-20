المتوسط:

نجح الفريق الليبي المصاحب له من أطباء وتمريض و فنيين من إجراء عملية للقلب المفتوح للطفل محمد من مدينة بنغازي، الذي يبلغ من العمر عامين، وذلك تحت استشارة الفريق الطبي الأجنبي الزائر، وبهذا يكون المركز نجح في إجراء 31 عملية.

وأكد مكتب الإعلام بالمركز أن الطفل كان لديه تشوه مركب في القلب، مؤكدًا علي نجاح إجراء العملية للطفل، وهو الآن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق .

وأشار المكتب إلى أنَّ العملية كانت عبارة عن «انقلاب في الشريان الرئيسي».

كان الطاقم الأجنبي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح، وصل إلى مركز طبرق الطبي أواخر شهر مارس الماضي، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا.

The post «طبرق الطبي» ينجح في إجراء 31 عملية قلب مفتوح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية