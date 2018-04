«القمّة» يرفض التّوقيع على «ميثاق شرف» الأحزاب السياسية

المتوسط:

أعلن حزب القمة، رفضه على توقيع ميثاق شرف السياسي بين الأحزاب السياسية الليبية الذي تم في تونس بدعوة من الجمعية cmI الفنلندية لمبادرة إدارة الأزمات.

وأوضح الحزب، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن سبب رفضه جاء إيمانًا بأن الحل السياسي الليبي لا يجب أن يتم خارج الوطن أو تحت رعاية جهات أجنبية نجهل مصادر تمويلها أو توجهاتها السياسية وأجندتها.

وأضاف أن المواقف التاريخية الكبرى التي ستصنع مستقبل ليبيا لا يمكن أن تحاك بغير الأيادي الوطنية وفي رحاب الوطن، مشيرًا الى أنه كان من الأجدر بالموقعين على هذا الميثاق “المزعوم” أن لا يكتفوا بتوجيه النقد لتجاهل المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة لإشراك الأحزاب السياسية الليبية في الحراك السياسي.

وأعتبر حزب القمة أن مسار المؤتمر الوطني الجامع الذي دعي إليه ممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي قد يكون من شأنه أن يؤسس للحظة تاريخية فاصلة في هذه المرحلة من تاريخ البلاد قد أوكله إلي فريق عمل مشبوه من جمعية أجنبية هو عضو أساسي في إدارتها وهو (مركز الحوار الإنساني) ومقرها جنيف.

وأكد الحزب في بيانه، أن الجمعية قد استلمت من الاتحاد الأوربي مبلغ مليوني يورو من المبالغ المخصصة لدعم الاستقرار في ليبيا لكي توصل وتجول في التراب الليبي باسم الأمم المتحدة وكأن الأمور قد هانت في ليبيا حتى يوكل أمرها لجمعية أهلية غربية، على حسب نص البلاغ.

وطالب الحزب، الجهات المعنية في ليبيا بالالتفات إلى ما يهدد الوطن وعدم ترك أمر الليبيين لجمعيات وافدة من كل حدب وصوب فاق عددها حتي الأن الآلاف دخلت بعضها في سياق العمل السياسي الليبي ذاته منها الميدايسيون الفرنسية التي قامت الأسبوع الماضي بنقل أهل الجنوب إلى نيامي ليتباحثوا في الصلح بينهم.

