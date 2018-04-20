آمر منطقة الكفرة العسكرية يلتقي الأعيان والحكماء

الكفرة-العنوان

عقد آمر المنطقة العسكرية الكفرة العميد بالقاسم الأبعج اليوم الجمعة اجتماعا بأعضاء مجلس الحكماء والشورى وأعيان مدينة الكفرة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية بالمنطقة.

وحضر الاجتماع حكماء قبيلتي المجابرة والأواجلة والتي أكدت على دعمها للخطوات الأمنية التي يتخذها آمر المنطقة العسكرية من أجل فرض القانون والمجاهرة بالأمن وفتح الطرق الرئيسية وتفعيل كافة المؤسسات الأمنية بالمدينة.

واستلم العميد بالقاسم الأبعج مهامه كآمر لمنطقة الكفرة العسكرية يوم الاثنين الماضي خلفا للواء المبروك الغزوي.

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