المتوسط:

تكفلت «بلدية شحات» بإعداد الخرائط والتصاميم للبنية الأساسية، المتمثلة فى شبكة الطرق، وشبكة المياه وشبكة صرف المياه والصرف الصحي، والكهرباء للدفع بتنفيذ المشروع من قبل شركة الأشغال العامة المكلفة أساسآ بتنفيذ العمل مع مشروعات الإسكان والمرافق، وبذلك يكون المجلس البلدي لبلدية شحات قد ذلل كل العراقيل والصعوبات أمام هذه الجهات للتنفيذ، خاصة بعدما امتنعت الشركة الإيطالية فى تسليم التصاميم لعدم تمكنها من استكمالها و انسحابها من المشروع .

وأفاد «المجلس البلدي لبلدية شحات»، بأنه تمَّ التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية من أجل أعداد المخططات والتصاميم للشركة المنفذة والإنفاق عليها.

The post «شحات» تتعاقد مع مكاتب هندسية لتنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية