«صحة المؤقتة» تدعو المعتمرين لأخذ التطعيمات ضد الأمراض

دعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال شهري شعبان ورمضان المبارك، بضرورة التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأوليه وصحة المجتمع بهدف التحصين والوقاية من المراض المعدية .فضلآ عن اتباع الإرشادات الصحية والوقائية قبل السفر وخلال السفر وبعد العودة حتي تكون عونآ لهم بحمايتهم عند اداء مناسكهم.

وأكد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، أنَّ هذه الدعوة تأتي لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية بتطوير النظام الصحي لوقاية المجتمع من الأمراض السارية، مطالبًا كافة إدارات الخدمات الصحية بالبلديات بضرورة تعزيز التنسيق ومخاطبة مكاتب الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمدن بضرورة توجيه المعتمرين الي مراكز التطعيم وإعداد قاعدة بيانات للمتابعة الصحية والحصر وتكثيف برامج التوعية والإرشاد لكافة المعتمرين قبل وصولهم للأراضي المقدسة.

