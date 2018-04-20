إستنفار في الجزائر بسبب حناء سوداء سامة موردة من ليبيا

ليبيا – وجهت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الجزائرية أمس الخميس ،مراسلة استعجالية إلى مديريات التجارة تحذرهم فيها من حناء سوداء من إنتاج ليبي عالية السمية.

المديرية أوضحت بحسب صحيفة الشروق الجزائرية ، أن الحناء الليبية كانت سبباً في قتل 59 شخصا في ليبيا ،لإحتوائها مواد كيميائية خطيرة حسب تحاليل وزارة الصحة الليبية.

وفتحت مديرية الرقابة الإقتصادية تحقيقا معما بمنطقة الجفلة في قضية الحناء واستنفرت جميع وحداتها لمراقبة الأسواق وتحذير المواطنين من مخاطر هذه الحناء.

وأكد مسؤول بمديرية التجارة لولاية الجلفة أن مصالحهم تلقت مراسلة وصفت بالاستعجالية تحذر من استعمال حناء سوداء من إنتاج ليبي قد تكون تسوق بالولاية، كإجراءات استعجالية قامت مديرية التجارة بإبلاغ مصالح الأمن والدرك وجميع الهيئات الأمنية قصد فتح تحقيق أمني في هذه الحناء.

المرصد – متابعات

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